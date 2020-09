Boete voor boer die vrijheidslogo met trekkers liet uitbeelden

Melkveehouder Thijs Wieggers uit Mariënvelde heeft een boete gekregen van 1000 euro voor het overtreden van de coronaregels. De Gelderse boer nodigde eind april zo'n 250 boeren met trekkers uit om het logo van 75 jaar vrijheid uit te beelden. Daarbij zou de afstandsregel zijn overtreden.

Volgens Wiegers hielden de deelnemers voldoende afstand van elkaar. Desondanks werd er een proces-verbaal opgemaakt en volgde later een boete. Overigens was er geen vergunning verleend door de gemeente voor de actie.

Verschillende boerenactiegroepen werkten mee aan de manifestatie in Mariënvelde, zoals Voll Gass en Farmers Defence Force. Ook waren er veel families gezamenlijk op de actie afgekomen. Zij hoefden geen afstand van elkaar te houden.

Twee maten

Wiegers is bereid de boete te betalen, maar wil het in een boerenprotest gieten. Zo denkt hij eraan om met een groep trekkers naar het Centraal Justitieel Incassobureau te trekken en het bedrag in eurocenten uit te betalen. Ook overweegt hij de boete aan te vechten.

Er wordt "met twee maten gemeten", zegt Wiegers. Volgens hem worden boeren gestraft, maar komt een minister weg met het overtreden van de regels, verwijzend naar minister Grapperhaus, wiens overtreding van de coronaregels niet werd beboet.