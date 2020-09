Sein op groen voor vreugdevuren Scheveningen en Duindorp

De organisatie van het vreugdevuur op het strand van Scheveningen gaat zich voorbereiden op een jaarwisseling met een vuurstapel van 10 bij 10 bij 10 meter.

De gemeente Den Haag is tevreden over de vergunningsaanvragen voor de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Ook de hulpdiensten hebben een positief advies uitgebracht, meldt Omroep West.

In 2018 liep het vreugdevuur op het Scheveningse strand uit op een drama. Er ontstond een vonkenregen die in de omgeving voor ongeveer een miljoen euro schade veroorzaakte.

Vernietigend rapport

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) deed onderzoek naar de gang van zaken en kwam in oktober 2019 met een vernietigend rapport. De bouwers van de vreugdevuren schonden afspraken en de autoriteiten traden niet op, waardoor de vuurstapels veel hoger werden dan was afgesproken.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag stapte op naar aanleiding van de conclusies in het rapport.

Onrust

De OvV adviseerde om een vergunningsplicht in te voeren voor de vreugdevuren. Maar na het verschijnen van het rapport was er afgelopen jaarwisseling te weinig tijd om dat goed te regelen. Daardoor gaf de gemeente Den Haag geen toestemming om de vreugdevuren jaar door te laten gaan. Dat leidde tot onrust en rellen, onder andere in Duindorp.

'Substantieel beter'

Voor de komende jaarwisseling ziet het er "substantieel beter uit in vergelijking met voorgaande jaren", schrijft burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de gemeenteraad. "De plannen laten zien dat de organisatoren van Scheveningen en Duindorp hard gewerkt hebben aan het completeren van de vergunningsaanvraag."

Wel waarschuwt Van Zanen dat de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus nog roet in het eten kunnen gooien.