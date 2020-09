Russische oppositieleider Navalny stuurt teken van leven vanuit het ziekenhuis

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft voor het eerst sinds hij werd vergiftigd van zich laten horen. Hij plaatste een foto op Instagram, waarop hij met zijn gezin te zien is.

Daaronder schreef hij: "Hallo, hier Navalny. Ik mis jullie. Ik kan nog steeds bijna niets, maar gisteren heb ik de hele dag zelfstandig geademd. Helemaal zelf. Zonder enige hulp van buiten. Zelfs niet de eenvoudigste klep in mijn keel. Daar was ik heel blij mee. Een verbazingwekkend, door velen onderschat proces. Ik kan het aanbevelen."

Hij zei nog niets over de reden waarom hij in het ziekenhuis ligt.

Eind vorige week werd duidelijk dat Navalny weer kon praten en dat zijn toestand aanzienlijk was verbeterd. Gisteren maakte het Charité-ziekenhuis in Berlijn bekend dat hij van de beademing af was en dat hij af en toe even uit bed is.

Novitsjok

Gisteren bevestigden onderzoekers van Franse en Zweedse laboratoria wat al eerder door Duitsland werd vastgesteld: de oppositieleider werd vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Ook de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag onderzoekt monsters.

Het gif zou in zijn thee zijn gedaan, vlak voor een binnenlandse vlucht in Rusland op 20 augustus. Hij was op verkiezingscampagne geweest in het oosten van het land.

Navalny wordt in en buiten het ziekenhuis in Berlijn bewaakt, omdat wordt gevreesd voor een nieuwe aanslag op zijn leven.

Onderzoek Rusland

Rusland heeft de beschuldiging dat Navalny is vergiftigd steeds verworpen. Het Kremlin herhaalde vandaag dat Moskou bereid is mee te werken aan de opheldering van de zaak, maar dat het daarvoor wel informatie nodig heeft van Duitsland. Kremlinwoordvoerder Peskov zei dat Moskou niet begrijpt dat Rusland geen monsters heeft gekregen om te testen in een laboratorium en Frankrijk en Zweden wel.

Navalny werd in eerste instantie opgenomen in een ziekenhuis in Omsk in Siberië. Daar zeiden artsen dat hij leed aan een zeldzame stofwisselingsziekte die werd veroorzaakt door een lage bloedsuikerspiegel. Zijn persoonlijke arts sprak al snel van vergiftiging.

Bondskanselier Merkel sprak eerder van een moordaanslag en eiste opheldering van de Russische autoriteiten. Ook klonk de roep om sancties tegen Rusland, maar daarvoor is het volgens de EU nog te vroeg.

De zaak zet de verhoudingen tussen Rusland en de Europese Unie verder op scherp.