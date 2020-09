Gijzelsoftware speelt Gelderse hulpdiensten nog altijd parten

Door de cyberaanval op de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) werken bepaalde systemen nog steeds niet optimaal of helemaal niet, meldt de VNOG. De organisatie werd zaterdag getroffen door gijzelsoftware.

Direct na de aanval zei de VNOG al dat de veiligheid niet in het geding is en dat meldingssystemen die de veiligheidsdiensten gebruiken werken. Wel leidt de verstoring tot hinder, hoewel de veiligheidsregio geoefend is op incidenten zoals cybercriminaliteit.

Snelheid

"Alle benodigde acties kunnen worden uitgevoerd", licht een woordvoerder toe. "Het duurt alleen wat langer. Een brandweerwagen krijgt normaal bij uitruk datagestuurde gegevens voordat hij op pad gaat. Dat vergt nu een aantal extra handelingen en dat kost meer tijd."

Deskundigen, zoals experts van het Nationaal Cyber Security Centrum en de politie, onderzoeken wie er achter de cyberaanval zitten en of die aanvallers toegang hebben gekregen tot data. Ook wordt geprobeerd om de dienstverlening weer op te starten. "Zorgvuldigheid en veiligheid gaan boven snelheid", schrijft de Veiligheidsregio.