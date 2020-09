Gelderse Veiligheidsregio getroffen door gijzelsoftware

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is gisteren getroffen door gijzelsoftware. Daarbij zijn interne systemen beschadigd geraakt. Die werken beperkt en ook e-mail kan niet worden gebruikt.

Meldingssystemen zoals P2000 en C2000, die de veiligheidsdiensten gebruiken om te communiceren, werken wel gewoon. "De veiligheid is niet in het geding", meldt de VNOG.

Gijzelsoftware is malafide software die bestanden op slot zet. De Veiligheidsregio onderzoekt met onder meer de politie of de aanvallers bij data kunnen en wat de gevolgen zijn. "We zetten alles op alles om te zorgen dat alle systemen zo spoedig mogelijk weer veilig kunnen werken. Hoe lang dit gaat duren is op dit moment niet te zeggen."

De VNOG zegt veel aan preventie te doen en weet niet uit welke hoek de aanval komt.