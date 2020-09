Podcast De Dag: Vrouwen en anonieme Telegrammers leiden nu Wit-Russisch verzet

In de opstand tegen de Wit-Russische president Loekasjenko zijn vrouwen de afgelopen weken een steeds prominentere rol gaan spelen en ze worden ook steeds harder aangepakt door de politie. Toch gaan de protesten door; niet alleen op straat. Burgers bereiden zich voor op een verzet van een andere soort: samen, van onderop, verzinnen ze manieren om de regering dwars te zitten.

NOS-redacteur Chiem Balduk vertelt in podcast De Dag over de rol van vrouwen in het Wit-Russische verzet en wat er voor plannen rondgaan in de sociale mediakanalen waar het verzet zich organiseert. Zo wordt er een manifest gedeeld met tips om de regering zoveel mogelijk tegen te werken.