Greenpeace wil via rechter staatssteun KLM terugdraaien

Greenpeace stapt naar de rechter om de staatssteun aan KLM teruggedraaid te krijgen. Volgens de milieuorganisatie is het extra geld dat de staat uittrekt vanwege de coronacrisis slecht voor het klimaat.

"Deze staatssteun stort ons dieper in de klimaatcrisis en dat is in strijd met de zorgplicht die de Nederlandse overheid heeft voor zijn burgers", zegt woordvoerder Dewi Zloch. Zij verwijst daarbij naar het Urgenda-vonnis van de Hoge Raad, dat de overheid verplicht de CO2-uitstoot te beperken.

De Nederlandse overheid geeft KLM 3,4 miljard euro steun om de klap van de pandemie op te vangen, omdat het luchtvaartbedrijf cruciaal is voor de Nederlandse economie. In ruil daarvoor worden loonoffers gevraagd, een kostenverlagende reorganisatie en minder nachtvluchten.

'Korte vluchten schrappen'

Greenpeace wil dat de overheid ook een grens aan de CO2-uitstoot van KLM oplegt, die jaarlijks wordt verlaagd. Alleen zo wordt het bedrijf gedwongen te verduurzamen, is de redenering.

Volgens Greenpeace leveren milieuvriendelijke innovaties niet voldoende op en zullen er korteafstandsvluchten binnen Europa moeten worden geschrapt. "Het is echt niet nodig om iedere dag meerdere vliegtuigen naar Brussel of Parijs te laten vliegen."

De overheid heeft tot 1 oktober om te reageren op de eisen.