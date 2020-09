Griekse autoriteiten: migranten Moria in komende dagen naar nieuw kamp

De ongeveer 13.000 migranten en asielzoekers die momenteel dakloos zijn door branden in opvangkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos, zullen volgens de autoriteiten "in de komende dagen" worden ondergebracht in een nieuw noodkamp dat is gebouwd door het Griekse leger.

Volgens de Griekse minister van Migratie Mitarakis kunnen de migranten vrijwillig besluiten of ze verhuizen naar het tentenkamp. Ze moeten dan wel eerst worden getest op het coronavirus. Het is overigens de vraag hoeveel mensen er überhaupt naar het nieuwe kamp willen. De overgrote meerderheid van de migranten wil Lesbos juist verlaten.

NOS-redacteur Heleen D'Haens is op Lesbos. In deze video vertelt ze waarom migranten overal langs de weg nieuwe tenten bouwen en niet naar het gesloten tentenkamp van de Griekse autoriteiten willen: