Temperaturen boven de 30 graden in september: is dat normaal?

Gerrit Hiemstra 🐰 @GerritHiemstra

Mogelijk komt de temperatuur in De Bilt komende dinsdag boven de #tropische grens van 30°C. Dat is #zeldzaam in september. Sinds 1901 is het 5 keer eerder voorgekomen: 1x in 1949, in 1991, in 2013 en 2x in 2016. Het is nog niet zo ver, laten we het nog even afwachten. https://t.co/TQMndN1WBA