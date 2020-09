Naaktfoto's van bekende Belgen gaan 'harder rond dan covid'

De getroffen presentator, radio-dj Peter Van de Veire, was in een reactie openhartig over de impact die het incident op zijn leven had. "Plots word je het perverse mikpunt van spot en haat. Stel je voor: je gaat naar de winkel met je zoon. Waar mensen je herkennen en zomaar - poef! - luid lachend obscene gebaren beginnen te maken! Terwijl je zoon erbij staat."

Van de Veire wilde niet ingaan op hoe de foto's zijn genomen. Hij wees er slechts op dat het om een privézaak ging, "waar niemand ook verder zaken mee heeft". Hij baalt dat het intieme materiaal "op sociale media intussen harder rondgaat dan covid-19".

De advocaat van een ander slachtoffer, zanger en Belgium's Got Talent-jurylid Stan Van Samang, is naar de rechter gestapt. Op het openbaar maken van dit soort beelden staan vijf jaar cel en een boete van 80.000 euro, op het doorsturen ervan een dwangsom van 10.000 euro.

Lessen trekken uit affaire

Een derde slachtoffer, muzikant Sean Dhondt, noemt de impact gigantisch en mensonterend. Hij hoopt dat de affaire een wake-upcall is. "Wat mij nu overkomen is, kan misschien wel andere mensen helpen. Dus voor iedereen die hetzelfde meemaakt of meegemaakt heeft of iemand kent in dezelfde situatie: alsjeblieft, wees lief voor elkaar."

Volgens hem kan een foutje met sexting gemaakt worden "zonder dat je daar zelf bij stilstaat". "Ik ben nu, jammer genoeg, een goed voorbeeld om dat te zeggen." Van de Veire zei ook te hebben geroepen, gehuild en getierd "wat een gigantisch kalf ik ben geweest".

De Vlaamse mediaminister Dalle hoopt ook dat Belgen hier een les uit trekken. Gebruikers moeten voorzichtig omgaan met naaktfoto's, maar de buitenwereld moet ook niet alles verlekkerd doorsturen.

"Ons leven speelt zich vandaag voor een groot deel digitaal af, onze seksualiteit hoort daarbij. En dat is heel normaal. Daar hoeven we niet om te blozen of beschaamd om te zijn", zei hij tegen de VRT. "Het is iets dat tot de leefwereld van jongeren is gaan behoren. Daarom moeten we er op een goede, verstandige manier mee omgaan."