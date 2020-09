Autoriteiten VS waarschuwen voor nepnieuws rond bosbranden

In verschillende staten in het westen van de VS hebben autoriteiten de strijd aangebonden met nepnieuws over de bosbranden die daar woeden. In posts op sociale media worden groepen uit zowel extreemlinkse als extreemrechtse hoek beschuldigd van brandstichting.

Een van de onjuiste berichten is zo'n 10.000 keer gedeeld op Twitter, zagen factcheckers van PolitiFact. Het nepnieuws circuleert ook op Facebook. Autoriteiten hebben het platform gevraagd de misleidende posts aan te pakken. Facebook zegt te hebben ingegrepen toen factcheckers de onjuiste berichten signaleerden.

Antifa en Proud Boys

In sommige misleidende posts worden gemeld dat zes linkse Antifa-activisten zijn opgepakt voor brandstichting, in andere wordt gezegd dat leden van de extreemrechtse Proud Boys zijn aangehouden. De FBI zegt verschillende beweringen te hebben onderzocht en dat ze niet waar zijn.

Ook lokale politiekorpsen hebben de handen vol aan het beantwoorden van vragen over de valse geruchten. De politie in Jackson County zegt te worden "bedolven onder vragen over nepberichten".

In de westelijke staten van de VS woeden tal van grote natuurbranden. In de staat Oregon heeft een half miljoen inwoners opdracht gekregen een veilig heenkomen te zoeken. Dat is zo'n 10 procent van de totale bevolking van die staat. De gouverneur van de staat heeft gezegd dat er tientallen mensen worden vermist.