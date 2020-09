Binnen-Mongolië wordt steeds minder autonoom, opstand lijkt gebroken

Omwonenden houden zich op de vlakte. "Ze zijn op 1 september gewoon weer begonnen", zegt de Mongoolse uitbaatster van een restaurant naast de school vol overtuiging. Van protesten zegt ze niets gehoord te hebben. "Dat het misschien wat rustiger is, zal wel komen door de epidemie."

Dat lijkt onwaarschijnlijk. Corona ging grotendeels aan Binnen-Mongolië voorbij. Vanaf het begin van de epidemie registreerde de provincie slechts 77 gevallen van corona, één iemand overleed. Tongliao, waar Horqin deel van uitmaakt, telt zo'n 3 miljoen inwoners. Daarvan werden er volgens de autoriteiten slechts zeven positief getest op covid-19.

Opstand

In de afgelopen decennia heeft de overheid Han-Chinezen gestimuleerd zich te vestigen in de regio. Iets waar de Mongoolse gemeenschap begin jaren 80 al tegen in opstand kwam, bang om de eigen cultuur kwijt te raken. Het onderwijssysteem werd echter, anders dan in Tibet en Xinjiang, goeddeels ongemoeid gelaten. In de afgelopen jaren koos een groeiende groep Mongoolse ouders al voor Chinees onderwijs, bijvoorbeeld om de kansen op een baan buiten Binnen-Mongolië te vergroten, vooral in stedelijk gebied. Op de grasvlakten is dat een ander verhaal.

In een artikel in het Binnen-Mongools Dagblad stelden de autoriteiten dat er nog steeds "veel herders van jonge en middelbare leeftijd" zijn die de basisbeginselen van het Chinees niet beheersen. "Een belemmering voor individuen om uit de armoede te komen en een beperkende factor in de eenheid en harmonie binnen de regio." Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de protesten eerder "gehyped" door buitenlandse media.

Geen noodzaak

Mongolen zijn het daar niet mee eens. "Het Mandarijn van Mongoolse scholieren is juist sterk verbeterd", meent Zhaolig, die net zijn eindexamen gehaald heeft aan een Mongoolse middelbare school. "Er is dus helemaal geen noodzaak om het curriculum aan te passen. Het blijft onacceptabel, en zal ten koste gaan van de Mongoolse taal", zegt hij stellig over de doorgevoerde hervormingen in het Mongoolstalige onderwijs, die niet vooraf waren aangekondigd.

Toch lijken veel Mongolen te buigen voor de druk van de autoriteiten. "De meeste ouders zijn van mening dat ze het beleid toch niet kunnen veranderen", zegt Zhaolig via een beveiligde berichtenapp. "Ik heb er niks over te zeggen", zegt een vader bij een verder verlaten schoolplein tijdens een bezoek aan Agula, een herdersdorp in Tongliao. Dat het dossier uiterst gevoelig ligt, blijkt ook wel uit het feit dat de autoriteiten ons vervolgens twee uur vasthouden. Een officiële reden komt er niet, wel wordt gewezen op de epidemie.

In Horqin laten de Han-Chinezen doorschemeren wel klaar te zijn met de burgerlijke ongehoorzaamheid van de Mongoolse gemeenschap. "Men moet gewoon volgen wat de overheid zegt", vindt de 17-jarige scholier Zhang Qi. "Het is zeker belangrijk om de cultuur van minderheden te behouden, maar ze moeten niet te radicaal worden. De belangrijkste taal is en blijft het Chinees."