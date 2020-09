Rutte mist pracht en praal op Prinsjesdag, maar 'coronavirus dwingt ons'

De corona-angst zit er goed in bij sommige politieke partijen. De organisatie heeft driekwart van de gebruikelijke genodigden van de gastenlijst gestreept om alle stoelen op anderhalve meter te kunnen zetten en het evenement helemaal coronaproof te maken. Zelf de staatssecretarissen mogen er fysiek niet bij zijn. "Ze zullen het allemaal online moeten volgen", zegt Rutte.

Toch blijft ongeveer de helft van de VVD-fractie, zo'n tien à vijftien personen inclusief fractievoorzitter Dijkhoff, weg uit de Grote Kerk en de meeste SP-Kamerleden sluiten zich hierbij aan. "De politiek moet het goede voorbeeld geven, zeker als het gaat om corona", zegt de woordvoerder van SP-partijleider Marijnissen, die overigens zelf wel komt.

De andere partijen gaan ook, zoals het er nu uitziet. Kamerleden benadrukken dat de opening van het parlementaire jaar werk is en niet per se een willekeurig feestje. En dat vindt ook de belangrijkste organisator, de voorzitter van de Eerste Kamer Bruijn. "Alle Kamerleden horen er wel bij, het is een belangrijk moment, het is een gezamenlijke vergadering van de Staten-Generaal."

In de bus met speciaal mondkapje

Sommige Kamerleden laten zich met busjes naar de Grote Kerk vervoeren om een nieuwe publiekstrekker te voorkomen; een wandelende stoet Kamerleden met hoedjes en feestkledij. In de bus zijn mondkapjes verplicht, weliswaar speciaal voor deze dag ontworpen.

Toch kan het publiek aanstaande dinsdag wel degelijk allerlei Kamerleden zien lopen op weg naar de Grote Kerk. Kamerleden van de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie (FvD) en Marijnissen van de SP hebben meer zin in een wandelingetje, het wordt mogelijk 30 graden. "We wandelen liever dan in een bus te zitten met een mondkapje", zegt de woordvoerder van FvD-leider Baudet.