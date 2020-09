VVD-Kamerleden blijven weg bij voorlezen Troonrede op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag komt een groep van tussen de 10 en 15 VVD-Kamerleden niet luisteren naar de Troonrede van koning Willem-Alexander. De Kamerleden hebben vanwege de corona-epidemie de uitnodiging voor de opening van het parlementaire jaar op 15 september afgeslagen, bevestigt de woordvoerder van de VVD-fractie na een bericht van RTL Nieuws.

Vanwege het coronavirus is de Troonrede verplaatst van de Ridderzaal naar de Grote Kerk en de VVD'ers denken dat de anderhalve meter afstand daar niet goed gehandhaafd kan worden. Het aantal genodigden is teruggebracht van meer dan duizend naar 250 gasten, om alle stoelen met voldoende afstand van elkaar te kunnen neerzetten.

De 150 leden van de Tweede Kamer, de 75 leden van de Eerste Kamer, de ministers uit het kabinet, enkele leden van de hofhouding en de voorzitters van de hoge colleges van staat hebben een uitnodiging gekregen, net als zo'n vijftien burgers. De partners van de Kamerleden, de staatssecretarissen, ambassadeurs en allerlei maatschappelijke organisaties moeten de Troonrede op tv volgen.

Eigen afweging

Het afslaan van de uitnodiging is geen statement of een gebrek aan vertrouwen in de aanpak van Prinsjesdag, benadrukt de VVD-woordvoerder. "Het is een eigen afweging. We hebben vertrouwen in de organisatie, daar ligt het niet aan. Maar het is heel simpel: hoe meer mensen er zijn, hoe lastiger het zal zijn continu de anderhalve meter te handhaven."

Het is nog niet bekend of er bij andere politieke partijen ook Kamerleden zijn niet niet naar de feestelijke bijeenkomst willen gaan.

Prinsjesdag heeft dit jaar een zeer sober karakter om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De koninklijke rijtoer en de balkonscène zijn van het programma geschrapt. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen met de auto, in plaats van met de Glazen Koets. Hiermee hoopt de organisatie een massale toestroom van publiek te voorkomen.