Troonrede dit jaar vanwege corona in Grote Kerk in Den Haag

Vanwege de coronacrisis wordt de Troonrede dit jaar niet in de Ridderzaal voorgelezen. Op Prinsjesdag wordt de Verenigde Vergadering verplaatst naar de Grote Kerk in Den Haag. Gisteren was al duidelijk dat dat werd overwogen, nu hebben de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Bruijn en Arib, het besluit genomen.

In de Ridderzaal is niet genoeg plaats voor alle 150 Tweede Kamerleden, 75 Eerste Kamerleden en leden van het kabinet als die anderhalve meter afstand moeten houden van elkaar. In de Grote Kerk is die mogelijkheid er wel. Het is voor het eerst sinds 1904 dat de Verenigde Vergadering op Prinsjesdag niet in de Ridderzaal is.

Geen gasten

Anders dan gebruikelijk mogen Kamerleden niet hun partner of andere gasten meenemen. Er zullen dit jaar ook geen diplomaten zijn. Het besluit wordt de komende tijd in overleg met alle betrokkenen nader uitgewerkt. Mochten de ontwikkelingen rond het coronavirus daartoe aanleiding geven, dan zal de viering van Prinsjesdag verder worden "afgeschaald".

Prinsjesdag is altijd op de derde dinsdag van september. Dit jaar is dat 15 september. De Koning presenteert dan het regeringsbeleid voor het volgende jaar.