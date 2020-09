De VS herdenkt 9/11 in coronatijd soberder

In de VS worden vandaag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht, de dag dat de terreurgroep al-Qaida vliegtuigen in de Twin Towers in New York en het ministerie van Defensie in Washington liet vliegen. Door de coronacrisis verloopt die herdenking soberder dan andere jaren.

In New York verzamelden nabestaanden van de bijna 3000 slachtoffers van de aanslagen zich in de buurt waar ooit de Twin Towers stonden. Vanwege het besmettingsrisico worden de namen van de omgekomenen dit keer niet door familieleden voorgelezen.

De 61-jarige Kathy Swift herdacht haar broer Thomas. "We moeten blijven herdenken", zei ze. "Het hele land gaat achteruit. Het is het ene ding na het andere en nu is het corona. Maar ik ben blij dat ze dit nog doen."

Trump en Biden

President Trump hield een toespraak in Pennsylvania waar op 11 september 2001 een door terroristen gekaapt toestel neerstortte. Alle 44 inzittenden kwamen om. Trump prees de passagiers die geprobeerd hadden om de kapers uit te schakelen. Ook zei hij dat de VS zich altijd tegen elke dreiging zal blijven verzetten.