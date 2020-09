Kabinet: niet verstandig om meer publiek toe te laten in stadions

Minister De Jonge vindt het niet verstandig om in het betaalde voetbal te gaan experimenteren met vollere stadions. Interim-directeur De Jong van de Eredivisie CV zei gisteren dat hij in oktober proeven wil met meer toeschouwers.

In verschillende stadions zouden in een paar vakken mensen op minder dan anderhalve meter van elkaar moeten zitten, met een mondkapje op. De Jonge ziet daar weinig in. Hij benadrukte voor de ministerraad dat het aantal coronabesmettingen oploopt, vooral in de grote steden.

"Wij hebben goede afspraken met de KNVB. Dit is niet de situatie om af te wijken van de lijn. Dat moeten we niet doen."

Stap voor stap

De minister voegde eraan toe dat er later misschien wel mogelijkheden zijn om meer publiek toe te laten. "Maar dat moet wel verantwoord zijn, het moet stap voor stap en het moet ook een gezamenlijk besluit zijn."

De Jonge zei dat hij er nog wel verder over wil praten, maar volgens hem is ook de KNVB niet voor het doen van experimenten met meer toeschouwers in oktober.