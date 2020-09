VS gaat minder internationale reizigers testen, onder wie Nederlanders

In de VS wordt het coronatestbeleid van internationale reizigers versoepeld, melden bronnen aan Reuters en staat in een overheidsdocument dat het persbureau heeft ingezien.

De reizigers kunnen op meer plaatsen het land binnenkomen dan op de 15 vliegvelden die daarvoor eerder waren aangewezen. Ook zal er minder getest worden. De versoepeling geldt voor Nederlanders en inwoners van andere Schengenlanden, China, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Iran en gaat in principe maandag in.

In het document staat dat op de 15 vliegvelden 675.000 reizigers zijn gescreend, en dat "minder dan 15" van hen met het coronavirus besmet bleken te zijn. "Het vereist aanzienlijke middelen en is niet duurzaam als het aantal reizen toeneemt", staat in het document. CDC, het Amerikaanse RIVM, geeft prioriteit aan andere maatregelen.

In de VS zijn inmiddels ruim 6,3 miljoen besmettingen vastgesteld en zijn ruim 190.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.