Kamer: kabinet moet in actie komen om Moria-vluchtelingen te helpen

Politieke partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet onderzoekt hoe kwetsbare kinderen uit het migrantenkamp Moria op Lesbos zo snel mogelijk op het Griekse vasteland kunnen worden opvangen.

Nu branden een groot deel van het kamp hebben verwoest, pleiten de coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en D66, maar ook GroenLinks, Denk, SP en PvdA voor snelle actie van het kabinet. Door de branden zijn duizenden mensen het kamp ontvlucht en zijn ze dakloos.

"Het drama daar is compleet", zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg. "Het kabinet moet zo snel mogelijk in actie komen met noodhulp. En alle kwetsbaren moeten zo snel mogelijk naar het vasteland."

400 kinderen

De Griekse premier Mitsotakis zei vandaag dat de migranten die dakloos zijn geworden het eiland niet mogen verlaten. Wel worden op kosten van de EU 400 alleenstaande kinderen naar het vasteland gevlogen.

ChristenUnie-Kamerlid Voordewind noemt het "goed dat de EU nu 400 kinderen weghaalt" maar roept ook het Nederlandse kabinet op in actie te komen. "Wat ons nu te doen staat, is ingrijpen bij de acute nood van de vluchtelingen. Hun veiligheid, onderdak en voedsel hebben prioriteit."

Doodsangsten

De Griekse regering vraagt al sinds eind vorig jaar aan landen uit de EU om 2500 kwetsbare vluchtelingenkinderen over te nemen uit de overvolle kampen daar. Elf landen, waaronder Duitsland, zijn op dat verzoek ingegaan. Tot nu toe doet Nederland daar niet aan mee. Wel heeft het kabinet meebetaald aan opvang in Griekenland van deze kinderen.

PvdA-Kamerlid Nijboer vindt de Nederlandse houding kil: "De mensen staan daar doodsangsten uit. Ze zitten met 14.000 mensen op een plek waar er maar 3000 kunnen zijn. Kinderen verminken zichzelf. En Nederland is nog te beroerd om 500 mensen weg te halen." Hij wil weten of het kabinet bereid is Duitsland te volgen met de opvang van kinderen.

Volgens SP-leider Marijnissen is "langer wegkijken echt onacceptabel". GroenLinks-voorman Klaver vindt dat Nederland "nu leiderschap moet tonen en deze mensen veiligheid bieden".

De Kamer debatteert morgen over de kwestie met staatssecretaris Broekers-Knol in een spoeddebat.