Rutte en De Jonge doen vragensessie: 'Weer een die zegt dat het niet live is'

Komt er een tweede lockdown? Moet mijn dochtertje zich met elke verkoudheid laten testen? Kan ik gewoon op kamp? Wat vinden jullie van alle complottheorieën? Geen vraag leek premier Rutte en 'coronaminister' De Jonge te complex of te voor de hand liggend tijdens de online vraag-en-antwoordsessie die ze vanmiddag hielden.

Via Facebook en YouTube beantwoordden ze een uur lang vragen over het coronabeleid. Het vertrouwen daarin is afgenomen, meldde het RIVM deze week en hiermee leek het kabinet weer wat te willen terugwinnen.

Dré

De Jonge begon met de mededeling dat er "heel veel interessante en ook kritische vragen" waren binnengekomen. "Misschien moet jij maar gelijk met zo'n hele kritische vraag beginnen?", kaatste hij de bal naar Rutte.

"Deze is van Dré: waarom liegen jullie alles en iedereen voor over covid-19? Want dat is toch allemaal fake. Geheid zal deze vraag niet beantwoord worden", las de premier voor, die er lachend aan toevoegde: "Dus die hebben we gelijk maar bovenaan gezet."

Dat het allemaal fake is, sprak Rutte tegen. "Weet je Dré, ik zou willen dat het virus niet bestond, maar het bestaat wel. Er zijn duizenden mensen helaas overleden. Het is echt een serieus probleem." Rutte benadrukte ook nog maar eens dat de impact van corona "echt niet te vergelijken" is met een griepvirus. "Veel heftiger."

Zwaaiende woordvoerder

Niet alleen de inhoud van de boodschappen van het kabinet werd kritisch gevolgd, ook de vorm. Zo las de premier een vraag voor of hij kon bewijzen dat de sessie live was. "Er zit hier een collega die gaat nu even naar het raam om te zwaaien." Waarop zijn woordvoerder duidelijk voor de camera uit het raam richting de Hofvijver zwaaide.

Dat bleek niet afdoende, want Rutte voelde zich even later weer genoodzaakt om bewijs te leveren. "Weer iemand die zegt dat het niet live is... Het is wel live. Ter bewijs daarvan: het is nu 35 minuten over 1", stelde de premier nadat hij de tijd had gecheckt op zijn telefoontje.

Extra maatregelen

Maar het grootste deel van de sessie was vooral een goede mogelijkheid om de huidige speerpunten nog eens onder het voetlicht te brengen. "Afstand houden en handen wassen", "echt alleen testen bij klachten", "groepsimmuniteit kan geen doel zijn" en "we zetten in op uitstampen waar het nodig is".

In het licht van het laatstgenoemde hintte De Jonger erop dat er extra maatregelen genomen kunnen worden genomen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, omdat daar de besmettingen het snelst toenemen. "Er is wel echt reden voor zorg."

We zien de cijfers oplopen, zei De Jonge: