Wekdienst 9/9: afscheid kardinaal Simonis • Uitspraak adoptiezaak Dilani

Wat heb je gemist?

In het migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zijn meerdere branden uitgebroken. Veel migranten zijn het kamp uit gevlucht. Of er doden of gewonden zijn, is nog niet bekend.

"Er woeden vaker branden in het kamp, maar deze is van een andere orde", zegt hulpverlener Karin Arendsen van Stichting Bootvluchteling tegen persbureau ANP. "Enorme delen van het kamp staan in brand of zullen afbranden." Arendsen en haar medische collega's zijn uit het kamp geëvacueerd.

In Moria wonen een kleine 13.000 mensen, terwijl er plaats is voor zo'n 3000 mensen.