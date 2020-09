Kabinet zoekt steun voor derde coronapakket en begint bij PvdA

Het kabinet probeert "een zo breed mogelijk draagvlak" te krijgen voor het derde corona-steunpakket. Vanmorgen waren de ministers Wiebes en Koolmees op bezoek bij PvdA-leider Asscher. Met steun van zijn partij is de coalitie in de Eerste Kamer verzekerd van een meerderheid. Asscher heeft zijn steun nog niet uitgesproken.

Het kabinet maakte twee weken geleden bekend dat er 11 miljard euro wordt uitgetrokken voor een derde steunpakket. Daarin blijven de meeste regelingen uit de eerste twee pakketten bestaan, maar ze worden versoberd en in stappen afgebouwd.

In de Tweede Kamer, waar de coalitie en de oppositie allebei 75 van de 150 zetels hebben, lijkt het pakket het zonder meer te gaan halen. Maar in de Eerste Kamer heeft de coalitie een minderheid met 32 van 75 zetels. De steun van de zes zetels tellende PvdA-fractie zou daar voldoende zijn.

'Te weinig garanties'

De ministers zeiden na het bezoek aan Asscher dat ze een goed gesprek hadden gehad, en dat ze ook met andere partijen gaan praten. "Dat leidt tot goed begrip voor wat wij nog kunnen en wat wij willen", aldus Wiebes. Hij noemde het "heel productief en heel plezierig". "Wij zijn op zoek naar een noodzakelijke meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer", beaamde Koolmees.

Asscher zei dat hij nog niet gerustgesteld is. Hij vindt dat er te weinig garanties zijn dat mensen hun baan niet kwijtraken of aan ander werk geholpen worden. "Ik vind, juist in een crisistijd, dat we er echt alles aan moeten doen om mensen niet in die uitkering te krijgen, maar van werk naar werk. Dat zit nu niet goed in de plannen. Wij hebben gezegd: wil je steun van de Partij voor de Arbeid? Dan is die werkkant essentieel."