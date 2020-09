Man aangehouden voor verminken paard in Frankrijk

In Frankrijk is een man aangehouden in het onderzoek naar de verminking van een paard. Eind vorige maand werden twee pony's aangevallen in de streek Bourgondië. De eigenaar van de paarden raakte tijdens die aanval in gevecht met een van de vermoedelijke daders. De man liep daarbij een snijwond op. De politie verspreidde een compositiefoto van de verdachte. Volgens de krant Le Parisien is het een 50-jarige man.

Justitie in Frankrijk laat weten dat hij naar voren kwam in het onderzoek omdat hij eerder in verband is gebracht met dierenmishandeling in Duitsland. De man is opgepakt in het departement Haut-Rhin, tegen de Duits-Zwitserse grens. De Fransman wordt nu ondervraagd om te kijken of hij iets te maken heeft met de dierenmishandeling.

Het incident van 24 augustus staat niet op zichzelf. De afgelopen maanden vonden er soortgelijke incidenten in Frankrijk plaats. Zo werd er gisternacht nog een paard verminkt. Sinds februari zijn in het land ruim dertig paarden verminkt of gedood.

Onduidelijk

Overigens is het nog niet duidelijk of de meeste dieren door mensen zijn verminkt. Zo schreef de krant Le Monde begin deze maand op basis van soortgelijke incidenten in landen als het Verenigd Koninkrijk en de VS dat het ook goed mogelijk is dat de verminkingen een natuurlijke oorzaak hebben, zoals aanvallen door roofdieren.

De verminkingen leiden tot hevige emoties. Paardenliefhebbers berichten op Facebook en internetfora driftig over de incidenten, schrijft Le Monde. De Franse autoriteiten waarschuwen om niet voor eigen rechter te spelen. In Bretagne zijn een moeder en dochter gearresteerd nadat ze gewapend met machetes en luchtdrukgeweren twee personen in een auto staande hadden gehouden, schrijft France24. Ze dachten dat de twee in de auto paarden mishandeld hadden.