Alle Arriva-controleurs dragen vanaf vandaag bodycams

Vanaf vandaag zijn alle controleurs en veiligheidsmedewerkers van Arriva uitgerust met een bodycam. Ze staan niet standaard aan en zijn volgens het OV-bedrijf aan strikte regels gebonden.

In verschillende regio's waar het trein- en busbedrijf actief is, werd er al sinds het begin van het jaar mee gewerkt. Uit pilots en onderzoek zou zijn gebleken dat het cameraatje een toegevoegde waarde voor de veiligheid heeft. Ook heeft het een de-escalerend effect, zegt Arriva, een dochterbedrijf van Deutsche Bahn.

Een medewerker kan de bodycam aanzetten als zich een onveilige situatie voordoet of als er geen cameratoezicht aanwezig is, zoals op kleine stations.

Arriva is in Nederland verantwoordelijk voor treinvervoer in Noord-Nederland, de Vechtdallijnen in Overijssel, de Achterhoek en Limburg. Daarnaast verzorgt het verschillende buslijnen en de Waterbus in Zuid-Holland.

Twee jaar geleden werden alle veiligheidsmedewerkers van de NS al uitgerust met bodycams.