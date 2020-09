Groeifonds kan voor 'groen' herstel economie zorgen (maar het hoeft niet)

Het herstel van de economie moet groen zijn, zei minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat voor de zomer in een brief aan de Tweede Kamer. Inmiddels hebben Duitsland en Frankrijk investeringen van tientallen miljarden in waterstof en andere klimaatverbeterende projecten aangekondigd. En de Europese Commissie wil onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans maar liefst 260 miljard euro per jaar uit gaan geven aan de 'Green Deal' voor vergroening van de Europese Economie.

In Nederland werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar het groeifonds van 20 miljard voor de komende vijf jaar, dat vanochtend door de ministers Wiebes en Hoekstra van Financiën is gepresenteerd. Bij de presentatie wees minister Wiebes op de noodzaak van verandering van de economie, verwijzend naar onder meer de energietransitie en klimaatbeleid.

Maar, vergroening wordt in de stukken die vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd zijn niet als keiharde voorwaarde gesteld om in aanmerking te komen voor financiering uit het Groeifonds. "Het primaire doel van het Groeifonds is het duurzaam versterken van het verdienvermogen ofwel het structureel vergroten van het bruto binnenlands product," zo staat in de brief. En, een voorstel mag niet strijdig zijn met de ambities van het kabinet zoals bijvoorbeeld het klimaatbeleid.