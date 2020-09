'Britse regering wil eerdere brexit-afspraken met EU tenietdoen'

De Britse regering is van plan om met een wetsvoorstel te komen dat belangrijke delen van het uittredingsakkoord met de EU tenietdoet. Dat schrijft de Financial Times op basis van drie anonieme bronnen. De regering-Johnson zou daarmee een bom leggen onder de huidige onderhandelingen over een handelsovereenkomst, waarvoor de tijd begint te dringen.

Een van de bronnen van de krant zegt dat het voorstel, dat woensdag wordt verwacht, "welbewust" de afspraken over de grens met Ierland kan ondermijnen. Die maakte premier Johnson vorig jaar over het voorkomen van een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland na de brexit. Met dit voorstel zou de regering ruimte creëren om die afspraken deels te overrulen met eigen regels.

Sinds de EU en de Britse regering het in oktober vorig jaar eens werden over de voorwaarden voor de brexit, wordt er druk onderhandeld. De Britten zijn begin dit jaar vertrokken en er is nu een overgangsperiode waarin het land zich nog houdt aan de EU-regels. Die periode loopt eind dit jaar af en dan moet er een nieuw handelsakkoord zijn, maar de gesprekken daarover gaan zeer moeizaam.

Ierland: zeer onverstandig

Regeringsbronnen zeggen tegen de BBC dat het wetsvoorstel er alleen komt om eventueel op terug te vallen, mochten de onderhandelingen met de EU definitief stranden. Het zou niet de bedoeling zijn om het proces op te blazen, maar een vooraanstaande EU-diplomaat zegt anoniem tegen de Britse omroep dat het voorstel wel degelijk het einde van de onderhandelingen kan inluiden.