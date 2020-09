Servische president haalt uit naar Moskou na Basic Instinct-grap

Een grap van de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot irritatie geleid in Servië. Maria Zacharova vergeleek in een bericht op Facebook het bezoek van de Servische president Vucic aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump met een iconische scène uit de film Basic Instinct.

In de thriller leidt actrice Sharon Stone de politie af door tijdens een verhoor haar benen zo over elkaar te slaan dat de persoon tegenover haar tussen haar benen kan kijken. Zacharova grapte dat Vucic op eenzelfde manier in het Witte Huis had moeten zitten. "Geloof mij maar", schreef ze.