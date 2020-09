Wie is er precies gebaat bij de 'grote doorbraak' tussen Servië en Kosovo?

"Eerst was er heel veel ruzie, nu is er heel veel liefde." Volgens de Amerikaanse president Trump is dit wat hij als bemiddelaar heeft bewerkstelligd in de relatie tussen de kibbelende buren Servië en Kosovo.

De landen kondigden gisteren in Washington aan hun economische betrekkingen te normaliseren. "Een grote doorbraak", aldus opnieuw Trump, die niet bekend staat om zijn understatements. Maar als je het al als doorbraak wilt karakteriseren, dan niet per se eentje voor de landen die het akkoord gesloten hebben. Vooral voor de VS en Israël is dit akkoord gunstig, zei correspondent Mitra Nazar in het Radio 1 Journaal.

In het akkoord zijn wel degelijk een aantal economische afspraken gemaakt, zoals het hervatten van vlieg- en treinverkeer tussen de landen en het erkennen van elkaars diploma's. Maar: "Het zijn allemaal zaken waar eerder in onderhandelingen met de EU al toezeggingen over zijn gedaan", aldus Nazar.

Ook hebben Servië en Kosovo beloofd het komende jaar niet bij andere landen te pleiten voor het juist wel of niet erkennen van Kosovo. Kosovo was onderdeel van Servië, maar scheidde zich in 2008 af. Servië heeft de onafhankelijkheid nooit willen erkennen en strijdt er bij anderen landen voor dat ook niet te doen, of hun erkenning terug te trekken. Nederland erkent Kosovo wel, net als 96 andere landen.

Ambassade

Tot zover wat Servië en Kosovo onderling hebben afgesproken. In het akkoord staan echter ook een aantal zaken over de banden van Servië en Kosovo met andere landen, namelijk Israël en de VS.

Zo heeft Servië beloofd z'n ambassade in Israël te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Daarmee volgen de Serviërs het voorbeeld van de VS en Guatemala uit 2018. Het besluit van Trump destijds om de ambassade te verplaatsen was omstreden. De Palestijnen willen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van hun toekomstige staat wordt, maar Israël claimt de hele stad als hun hoofdstad, niet alleen het westelijke deel.

Internationaal wordt de Israëlische claim door bijna geen enkel land erkend, maar de VS deden dat in 2018 wel. Sindsdien probeert Trump andere landen er ook van te overtuigen hun ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

Ook Kosovo doet in het akkoord een belofte over Israël. Beide landen erkenden elkaar nog niet, maar zullen dat nu wel doen. Ook Kosovo vestigt z'n ambassade in Jeruzalem. Trump vierde op Twitter de wederzijdse erkenning als weer een van zijn successen in het verbeteren van relaties tussen Israël en landen met een overwegend islamitische bevolking.