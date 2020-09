'Gehandicaptenzorg in gevaar door tekort aan testcapaciteit'

Dat speelt onder meer bij zorginstelling 's Heeren Loo, waar zo'n 15.000 medewerkers in vaste dienst werken. Voor sommige regio's zijn de wachttijden fors opgelopen, meldt woordvoerder Willeke van Uden.

Wachten op de test en de uitslag duurt soms wel een kalenderweek, ziet Van Uden. Dat speelt bijvoorbeeld in Groningen, Noord-Holland, Flevoland en de omgeving van Tiel. Dit scheelt "aanzienlijke zorgcapaciteit" en extra kosten.

Honderd medewerkers

Bij 's Heeren Loo gaat het per maand nu al om meer dan honderd medewerkers "die elk ongeveer een kalenderweek niet inzetbaar zijn en vervangen moeten worden". "Ook horen we van excessen, waarbij een collega uit Den Helder het advies krijgt om zich in Enschede te laten testen", schrijft Van Uden.

De oplossing ligt volgens VGN-voorzitter Van der Ham in meer beschikbare test voor zorgmedewerkers en een snellere uitslag. Bij 's Heeren Loo wordt onderzocht of medewerkers binnen de instellingen kunnen worden getest. "Zodat we binnen enkele uren de uitslag weten."

De Jonge zei vrijdag te willen kijken of het mogelijk is om zorgpersoneel voorrang te geven. Hij gaat daarover in gesprek met de GGD's. Die kampen nu nog met een tekort aan materiaal en kunnen de vraag naar testen op dit moment nauwelijks aan.