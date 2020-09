De Jonge bekijkt voorrang leraren en zorg bij coronatest

Minister De Jonge (Volksgezondheid) wil bekijken of het mogelijk is om leraren en zorgpersoneel voorrang te geven bij een coronatest. Hij zegt die wens van de coalitie en de oppositie in de Tweede Kamer goed te begrijpen. Hij gaat erover in gesprek met de GGD's, die nu nog kampen met een tekort aan materiaal.

De Jonge wees er voor aanvang van de ministerraad op dat in het onderwijs klassen naar huis dreigen te worden gestuurd. Leraren die verkouden zijn, moeten nu dagen thuis wachten op een test en op de uitslag. Dat heeft ook gevolgen voor de ouders, die niet naar hun werk kunnen, zei De Jonge.

Schaarste aan testmateriaal

Maar de minister zei dat het niet gemakkelijk is om mensen met vitale beroepen voorrang te geven. "Ik kan niet zeggen dat dit zomaar oplosbaar is", waarschuwde hij. "Als je bepaalde groepen voorrang geeft, moeten anderen langer wachten. Dus dit vergt een goed gesprek met de GGD over de vraag of we dit kunnen regelen."

De GGD's kunnen de vraag naar testen op dit moment nauwelijks aan. Veel mensen kunnen niet binnen 48 uur een afspraak maken. "We zien dat het piept en kraakt", zei De Jonge. "We moeten er eerst voor zorgen dat we de schaarste aan testmateriaal oplossen."

Tot nu toe wilde het kabinet geen onderscheid maken tussen verschillende beroepsgroepen bij het testen.