NAVO wil dat Rusland meewerkt aan OPCW-onderzoek in zaak-Navalny

Navalny werd twee weken geleden met spoed opgenomen in een ziekenhuis in de Russische stad Omsk toen hij in een vliegtuig onwel werd. Zijn woordvoerder zei direct dat hij was vergiftigd door de Russische autoriteiten, hoewel die dat tegenspraken. Het ziekenhuis in Omsk stelde vervolgens dat van vergiftiging geen sprake was.

Na enkele dagen werd de 44-jarige Navalny op aandringen van zijn familie overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn. Daar zijn sporen van novitsjok in zijn lichaam gevonden: een zenuwgif dat in de jaren 70 en 80 in de toenmalige Sovjet-Unie als chemisch wapen werd ontwikkeld.