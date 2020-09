Lynx, 'geest van het woud', gefotografeerd in de Ardennen

Het vermoeden was er al langer, maar nu is het bevestigd: de lynx is terug in België. Met een onbemande wildcamera is de zeldzame katachtige vastgelegd in de Semoisvallei in de Ardennen.

"De precieze locatie hou ik geheim", zegt fotograaf Maarten Cuvelier. "In het belang van de lynx om geen toeristen, jagers en stropers te lokken." De foto van het zeer schuchtere roofdier is genomen op 27 augustus. Vandaag maakte natuurvereniging Landschap vzw de ontdekking bekend.

'Prachtige kleurenfoto'

Bijna twee eeuwen was het gevlekte dier met pluizige oren verdwenen uit de Belgische bossen. Sinds de jaren 90 waren diverse waarnemingen gemeld. Met name sinds februari werd de Euraziatische lynx vaker in de regio gespot door mensen en zelfs gefotografeerd. Alleen waren die foto's te vaag voor 100 procent duidelijkheid.

"Maar de nieuwe lynx-foto van 27 augustus 2020 neemt alle twijfels weg", zegt Réseau Loup van het meldpunt voor grote roofdieren in Wallonië. "Geen wazige zwart-wit foto zoals we die van wildcamera's gewend zijn, maar een prachtige kleurenfoto van een lynx op een wildwissel in het bos."

'De geest van het woud'

Cuvelier kon het eerst niet geloven toen hij de foto zag op zijn kleine scherm van de camera. Hij dacht eerst dat het een ree was. "Want een lynx is zo onvindbaar dat hij de geest van het woud wordt genoemd."

De roofdieren leven solitair in uitgestrekte natuurgebieden. Hun territorium beslaat 100 tot 1000 vierkante kilometer en ze worden ongeveer zo groot als een herdershond.

Wolf

De grootste katachtige van Europa is in de loop van de jaren ook gevestigd in Duitsland. Lynxen zijn ook diverse malen gezien en gemeld in Limburg, maar zonder onomstotelijk bewijs. Gezien hun voorkeur voor een groot, bosrijk leefgebied is de kans klein dat de soort zich op korte termijn vestigt in ons land.

Dat lijkt dus al wel gebeurd in België. Tot vreugde van Cuvelier. "Ik hoop de lynx zeker nog in levende lijve tegen te komen. Net zoals ik al met de wolf heb meegemaakt." Cuvelier maakte in juni een video van een wolf, op enkele meters afstand. Hij had zich verborgen onder baal hooi om de beelden te kunnen maken.