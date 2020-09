Kamer unaniem voor schrappen strafblad bij corona-overtreding

De voltallige Tweede Kamer wil dat het overtreden van de coronaregels niet meer leidt tot een strafblad. Alleen mensen die een boete krijgen omdat ze bewust op grove wijze de regels aan hun laars hebben gelapt, bijvoorbeeld door het organiseren van zogenoemde coronafeestjes, moeten nog een aantekening in hun justitiële dossier krijgen.

Dat staat in een motie van de SP en de Partij voor de Dieren die met algemene stemmen is aangenomen.

Een deel van de Kamer vindt al langer dat het onredelijk is dat mensen die zonder opzet te dicht bij elkaar staan, opgezadeld worden met een strafblad. Ze wijzen erop dat het eigenlijk om heel gewoon menselijk gedrag gaat, dat alleen nu in coronatijd strafbaar is.

Juridisch lastig

De zaak is extra actueel, nu gebleken is dat ook minister Grapperhaus zich tijdens zijn bruiloft niet aan de voorschriften heeft gehouden. De minister liet gisteren in het debat daarover al weten dat hij wil kijken naar de mogelijkheden om de justitiële aantekening te voorkomen, al is dat juridisch lastig.

Er werden een motie van wantrouwen en een motie van afkeuring tegen Grapperhaus ingediend, maar die haalden het beide niet.