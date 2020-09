Vrijspraak voor vermeend brein achter moord op Slowaakse journalist

In Slowakije is het vermeende brein achter de moord op journalist Ján Kuciak vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat zakenman Marián Kocner opdracht gaf voor de moord in 2018 op de journalist en diens verloofde. Tegen Kocner was 25 jaar gevangenisstraf geëist.

Een medeverdachte, die volgens de aanklagers hielp bij het opzetten van de liquidatie, is ook vrijgesproken. Een derde verdachte werd wel veroordeeld voor het helpen bij de moord. Hij moet 25 jaar de cel in. In april werd de schutter al veroordeeld tot 23 jaar cel en kreeg een medeplichtige 15 jaar opgelegd.

De moord op Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova veroorzaakte twee jaar geleden een schok in Slowakije. Tienduizenden demonstranten gingen de straat op; premier Fico en de hoogste politiebaas traden vervolgens af. Ook speelde de moord een belangrijke rol bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Die werden gewonnen door de juriste en corruptiebestrijder Zuzana Caputová.

Artikelen over corruptie en Kocner

Kuciak richtte zich als onderzoeksjournalist vooral op de corruptie in zijn land, zegt correspondent Wouter Zwart. "Hij schreef over de rol van de maffia en over banden tussen criminelen, de zakenwereld en de politiek, tot aan de kringen van de premier toe."

De journalist wijdde zeker negen artikelen aan Kocner, een van de machtigste zakenmannen van het land. Volgens de aanklagers had Kocner de onderzoeksjournalist meermaals bedreigd. In 2017 diende Kuciak hierover een klacht in. Volgens hem deed de politie te weinig om hem te beschermen.

Familie boos, OM in beroep

De vrijspraak van Kocner was volgens Wouter Zwart onverwacht. "Dit komt als een verrassing, omdat veel mensen dachten dat er veel bewijs lag dat hij het brein was achter de moord."

Toen duidelijk werd dat Kocner niet werd veroordeeld, verlieten de ouders van beide slachtoffers meteen de rechtszaal. "Ik kan alleen maar zeggen dat ik hiervan walg", zei Jozef Kuciak, de vader van de journalist, tegen de pers.

Het Slowaakse Openbaar Ministerie heeft inmiddels aangekondigd in beroep te gaan tegen de vrijspraak van Kocner. De zakenman zit nu een gevangenisstraf uit van 19 jaar voor een grote corruptiezaak.