Kick Out Zwarte Piet heeft "hoop" op stevigere aanpak racisme kabinet-Rutte

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft de hoop gekregen dat premier Rutte racisme in Nederland harder zal veroordelen. De organisatie heeft de premier in een gesprek in het Catshuis gevraagd om zich "fermer" uit te drukken over discriminatie en racisme in het land.

"Ik ben blij met zijn voortschrijdend inzicht. Er is hoop", zei Elvin Rigters, voorman van de actiegroep, na afloop van het gesprek.

Vertegenwoordigers van Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter Nederland waren vanmiddag uitgenodigd om met Rutte en minister Koolmees te praten over de manier waarop racisme op verschillende terreinen in de samenleving kan worden aangepakt.

Protesten

De twee organisaties waren bij een eerdere bijeenkomst in juni over dit onderwerp niet uitgenodigd en er kwam ook kritiek dat deze "hoofdrolspelers" ontbraken. Aanleiding van de gesprekken zijn de grote protesten in het voorjaar naar aanleiding van het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen en het racisme in Nederland.

Praktische oplossingen

Kick Out Zwarte Piet vindt dat het kabinet het probleem te veel op de samenleving schuift. "De politiek moet verantwoordelijkheid nemen", vindt Rigters. Hij is daarom tevreden dat Rutte wil dat verschillende ministeries in overleg met de anti-racismeorganisaties op zoek gaan naar praktische oplossingen op het gebied van de volksgezondheid, onderwijs en de arbeidsmarkt.

"Discriminatie is het slechtste wat je kan overkomen", zei de premier na afloop van het "meer dan goede gesprek". "Het komt nog te vaak voor. Dat moeten we niet accepteren."

Eind september is een nieuw gesprek gepland om over die praktische oplossingen te praten en zullen meer ministers aanschuiven, onder meer van Onderwijs, Binnenlandse Zaken, Justitie en Volksgezondheid. Ook krijgen andere anti-racismeorganisaties een uitnodiging.