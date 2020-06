Black Lives Matter-betogers spreken Rutte, hoofdrolspelers ontbreken

De premier wil het met zijn gasten hebben over hoe het gesprek over racisme in de samenleving op een goede manier kan worden gevoerd, en wat hiervoor nodig is.

Gepolariseerd debat

Op 1 juni kwamen duizenden mensen bij elkaar op de Dam om te demonstreren tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen, en het institutioneel racisme in Nederland. Daarop volgden er protesten in het hele land.

De demonstraties zorgden ervoor dat veel Nederlanders van kleur zich uitspraken over hoe vaak ze met racisme te maken hebben. Ook in de politiek en media werd volop gediscussieerd over het onderwerp. Maar er kwam ook weerstand. Bijvoorbeeld op de uitspraak die rapper Akwasi deed tijdens het protest op de Dam. "Op het moment dat ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht", zei hij geëmotioneerd.

Er werd aangifte tegen hem gedaan voor het aanzetten tot haat en geweld.

"Het debat is extreem gepolariseerd geraakt", zei advocaat Sander Janssen op 15 juni aan de talkshowtafel van M. Hij zat tegenover advocaat Natacha Harlequin die premier Rutte in de uitzending opriep in gesprek te gaan met Akwasi. "Ik heb gebeld met de VVD en een verzoek gedaan voor een gesprek tussen de twee", vertelde ze. "Dat zou een goede volgende stap kunnen zijn."

De manager van Akwasi laat in een korte reactie aan de NOS weten dat de rapper vanmiddag niet bij de ontmoeting zal zijn.

Niet uitgenodigd

De initiatiefnemers van het protest op de Dam zijn in ieder geval niet uitgenodigd. Dat zegt Naomie Pieter van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Tot hun grote onvrede. "We hebben samen met onze lokale afdelingen sinds 1 juni meer dan 12 demonstraties georganiseerd of gefaciliteerd in alle provincies in Nederland. Het verbaast ons dan ook dat er in diverse media wordt gemeld dat Rutte in gesprek gaat met vertegenwoordigers van de Black Lives Matter-coalitie", schrijft de actiegroep in een statement.

Ook betreuren ze het dat de premier het in het gesprek alleen wil hebben over het gesprek over racisme en niet over hoe er beleid ontwikkeld kan worden om racisme te bestrijden. De actiegroep noemt het gesprek een "PR-stunt in de aanloop naar de verkiezingen van maart 2021."

Discussie over jongeren

Eerder deze maand was er ook al discussie toen de premier tien jongeren in de officiële ambtswoning in Den Haag uitnodigde. Hij vroeg ze naar hun ideeën voor de aanpak van de coronacrisis. Jongerenorganisaties hadden kritiek op het selectiebeleid van de premier. "Het is tekenend dat Rutte tien willekeurige jongeren op het Catshuis uitnodigt via Instagram", zei Talitha Muusse namens een collectief van verschillende jongerenorganisaties. "Hij laat alle bestaande jongerenpartijen zitten. Het is vooral pr-matig en niet inhoudelijk."

Rutte reageerde toen door te zeggen dat hij niet alleen georganiseerde jongeren wilde laten meepraten. Hij hoorde dat ook op vmbo-scholen veel voorstellen werden gelanceerd. "Die jongeren willen we er ook bij betrekken."