OMT-advies: extra bescherming en veel meer testen in verpleeghuizen

Het coronabeleid in verpleeghuizen moet ingrijpend veranderen. Dat adviseert het Outbreak Management Team aan het kabinet. Mondkapjes moeten preventief worden ingezet en verpleeghuizen moeten wekelijks iedereen gaan testen bij een uitbraak.

Het OMT baseert zich voor zijn advies op een nieuw onderzoek onder leiding van hoogleraren Cees Hertogh en Bianca Buurman (Amsterdam UMC). De nieuwe maatregelen houden in dat zodra een regio kampt met veel besmettingen, het verpleeghuispersoneel en bezoek te allen tijde mondmaskers moet dragen en bewoners eerst tien dagen in quarantaine moeten als ze verhuizen naar het verpleeghuis of opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis.

De GGD's en verpleeghuizen moeten op regionaal niveau overleggen wanneer deze zogenaamde 'code oranje' ingaat. In regio's waar het aantal besmettingen relatief hoog is, zoals in Amsterdam, zouden de nieuwe maatregelen volgens de onderzoekers nu al moeten gaan gelden.

Zodra er in een verpleeghuis een besmetting is geconstateerd, adviseren de onderzoekers en het OMT om een systematisch testbeleid in te voeren. Bewoners en personeel worden dan wekelijks getest, ongeacht of ze klachten hebben.

De huidige RIVM-richtlijnen schrijven nu nog voor dat alleen verpleeghuisbewoners met klachten getest worden. Beschermingsmiddelen zijn er alleen voor werknemers die werken met bewoners die mogelijk of zeker besmet zijn.

Wekelijks testen

Het onderzoek van Hertogh en Buurman toont aan dat de nu nog geldende richtlijnen over de inzet van tests en beschermingsmiddelen onvoldoende zijn om te voorkomen dat opnieuw veel verpleeghuisbewoners komen te overlijden.

"We weten hoe ernstig het virus kan toeslaan in verpleeghuizen, dat hebben we eerder dit jaar gezien", zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh. "En we kunnen ons niet permitteren om weer in die situatie terecht te komen."