'Schappen supermarkt liggen vol ongezond eten gericht op kinderen'

Bijna driekwart van de producten voor kinderen in Nederlandse supermarkten is niet gezond. Ze passen niet in een gezond voedingspatroon volgens de schijf van vijf, zegt kinderrechtenorganisatie Unicef na onderzoek van 2000 producten. 70 procent van het eten en drinken bevatte te veel suikers, verzadigd vet of zout of te weinig voedingsvezels.

De onderzoekers zochten in de schappen naar producten die specifiek voor kinderen in de markt worden gezet, omdat er vrolijke figuurtjes op staan of omdat er 'baby' of 'kids' in de naam zit. Ook keken ze naar eten en drinken dat een typisch onderdeel is van een schoolmenu, zoals drinkpakjes of meeneemkoeken.

Andere koeken en snoep lieten ze buiten beschouwing, omdat die per definitie buiten de schijf van vijf vallen.