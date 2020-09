Nieuwe studie: elektrische auto gaat langer mee dan gedacht

Ook de levensduur van accu's is langer dan gedacht. Vaak wordt ervan uit gegaan dat een elektrische auto na 150.000 km afgeschreven is, maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat dat minimaal 250.000 km is. Veel moderne batterijen verliezen waarschijnlijk minder dan twintig procent van hun capaciteit in de eerste 500.000 km. Er zijn ook studies die claimen dat twee miljoen kilometer met de huidige technologie mogelijk is.

Het is opmerkelijk dat de Duitse Groenen uitkwamen in Eindhoven om dit onderzoek te doen. "Ik vermoed dat dat komt omdat ik me al lang met deze materie bezighoud", zegt Hoekstra. De discussie over elektrische auto's is volgens hem in Duitsland veel heviger dan in Nederland. Of dat komt doordat Duitsland meerdere autofabrikanten heeft die moeite lijken te hebben met het overstappen op elektrische modellen, kan Hoekstra niet met zekerheid zeggen.

Wel denkt hij dat het rapport ook interessant is voor de situatie in Nederland. De Algemene Rekenkamer kwam eerder deze zomer tot de conclusie dat het stimuleren van elektrisch rijden de Haagse schatkist relatief veel geld kost. Maar ook de Rekenkamer baseert zich volgens Hoekstra op verouderde aannames over de hoeveelheid CO2 die een elektrische auto bespaart ten opzichte van een conventionele auto.

Hij zegt dat de productie van batterijen de laatste tijd sterk is verbeterd. "De batterij-productie is heel snel minder CO2-intensief geworden. Meerdere recente studies hebben dit aangetoond."