'Stimuleren elektrisch rijden kost nog steeds veel geld'

De overheid stimuleert het rijden in een elektrische auto fors. Zo betaal je geen motorrijtuigenbelasting, geen aanschafbelasting en een lagere bijtelling voor elektrische auto's. Maar per ton vermeden CO2-uitstoot kost dat de schatkist veel geld, zegt de Algemene Rekenkamer, namelijk tot wel bijna 1700 euro.

Dat is veel meer dan het maximum van 300 euro subsidie per vermeden ton CO2-uitstoot die je kunt krijgen voor bijvoorbeeld de aanleg van zonnepanelen of de isolatie van je huis. En voor het geld dat de overheid kwijt is aan elektrische auto's zou ze ook een berg CO2-emissierechten kunnen opkopen om die aan de markt te onttrekken. Dat kost 23 euro per ton CO2.

Minder dan voorgaande jaren

De Rekenkamer zegt er wel bij dat de kosten al wel een stuk lager zijn dan de afgelopen jaren. Zo geldt dat bedrag van 1700 euro voor een Tesla Model 3 in 2020. In 2019 was dat nog ruim 2300 euro per ton CO2. En in 2018 was het zelfs meer dan 3100 euro voor een Tesla Model X.

De Rekenkamer vindt dat de regering erover moet nadenken of dit stimuleringsbeleid moet worden voortgezet. En zo ja, dan zou er een norm moeten komen hoeveel een vermeden ton CO2 mag kosten.

Leaserijder profiteert meer dan particulier

Door de lage bijtelling voor elektrische auto's krijgen nu vooral zakelijke rijders veel belastingvoordeel. En dat is niet in balans met het kleinere voordeel dat particulieren hebben, vinden de rekenmeesters die nagaan of de overheid goed omgaat met publiek geld.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën zegt in een reactie dat de komende jaren de stimulering van elektrische auto's stap voor stap versoberd wordt, omdat elektrische auto's ook steeds minder duur worden.

'Gezondere lucht en minder geluidsoverlast'

Ook biedt het stimuleren van elektrisch rijden meer voordelen dan alleen maar een afname van CO2-uitstoot, zegt Vijlbrief. "Zoals innovatiekansen voor Nederlandse bedrijven, verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, minder stikstofuitstoot en geluidsoverlast, en gezondere lucht."

Over het grotere voordeel dat zakelijke rijders hebben ten opzichte van particulieren, zegt de staatssecretaris dat er specifiek voor particulieren een aanschafsubsidie komt voor nieuwe en tweedehands elektrische auto's.

Die subsidieregeling begint volgende week, op 1 juli. Je krijgt dan 4000 euro subsidie bij de koop van een nieuwe elektrische auto en 2000 euro voor een occasion.