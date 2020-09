Regeringspartij Japan geeft groen licht voor opvolger Abe

Wit-Russische oppositieleidster strijdlustig: ‘Het volk kent geen angst meer’

Ze is het gezicht van de oppositie van Wit-Rusland en neemt het op tegen Alexander Loekasjenko: Svetlana Tichanovskaja. Terwijl in eigen land meer en meer betogers de straat opgaan, zit zij inmiddels noodgedwongen in buurland Litouwen.