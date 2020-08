Bridge is geen sport en ook geen cultuur, dus btw betalen moet

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën ziet geen mogelijkheden om denksporten als bridge, schaken, dammen en go alsnog vrij te stellen van btw. Clubs en bonden moeten die belasting gaan betalen omdat het Europees Hof twee jaar geleden bepaalde dat bridge geen sport is, vanwege het gebrek aan lichamelijke activiteit. Daarom komt de sport niet in aanmerking voor de vrijstelling die voor andere sporten wel geldt.

De zaak was aangespannen door de bridgebond in Groot-Brittannië, waar clubs al langer btw moeten betalen. Onrechtvaardig, vindt de bond, maar het Hof oordeelde anders. Zonder bewegen en zweet is het geen sport.

Omdat het om een uitspraak van het Europees Hof gaat, geldt die ook voor andere EU-landen. In Nederland werden bridge, schaken, dammen en go wel als sport aangemerkt. De denksportorganisaties vrezen dat ze door de uitspraak 1 miljoen euro per jaar kwijt zijn.

Culturele vrijstelling?

Vijlbriefs voorganger Snel zegde toe dat hij zou kijken of de denksporten zouden kunnen vallen onder de culturele btw-vrijstelling. Dat gebeurde nadat de Tweede Kamer aandacht had gevraagd voor de situatie van deze tak van sport.

De staatssecretaris schrijft nu aan de Tweede Kamer dat de denksporten bridge, schaken, dammen en go dan zouden moeten vallen onder het immaterieel cultureel erfgoed van Nederland. Met andere woorden: ze moeten onderdeel uitmaken van de cultuur van ons land.

"Ik heb onvoldoende aanwijzingen gevonden dat genoemde denksporten in onze maatschappij in verband worden gebracht met cultureel erfgoed", schrijft Vijlbrief. Dat betekent dat ze gewoon onder de btw-heffing moeten vallen.

De wet wordt aangepast en de denksporten worden per 1 januari 2022 btw-plichtig. Belanghebbenden hebben dan volgens de staatssecretaris voldoende tijd om zich voor te bereiden.