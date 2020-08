Hoe doen vluchtelingen in Duitsland het vijf jaar na 'Wir schaffen das'?

Het is een zin die Angela Merkel haar hele carrière zal achtervolgen: "Wir schaffen das", wij kunnen dat. Merkel zei het op 31 augustus 2015, het hoogtepunt van wat we nu kennen als 'de vluchtelingencrisis'. In totaal kwamen er in 2015 en 2016 1,2 miljoen asielzoekers naar Duitsland. Nu - vijf jaar later - is de vraag: heeft Duitsland het ook daadwerkelijk geschafft?

Een goede indicator om de integratie te peilen is werk. Uit onderzoek van het Instituut voor Arbeidsmarkt en Beroepsonderzoek (IAB) blijkt dat van de vluchtelingen die rond 2015 naar Duitsland zijn gekomen bijna de helft aan het werk is. Op dit gebied verloopt de integratie beter dan wat op basis van voorgaande studies naar integratie van vluchtelingen werd verwacht.

De cijfers waren begin dit jaar zelfs nog beter. "Zonder corona waren het er meer dan de helft geweest", zegt Herbert Brücker van het IAB. Omdat asielzoekers vaak tijdelijke baantjes hebben of in leer-werktrajecten zitten, en ook veel in de horeca werken, zijn er in hun groep buitenproportioneel veel ontslagen gevallen.

Hoop voor de toekomst

Vijftig procent werkenden betekent dat er ook nog een heleboel werklozen zijn. In juni dit jaar stonden 460 duizend vluchtelingen als werkloos geregistreerd. Van alle mensen die een bijstandsuitkering krijgen in Duitsland is ruim veertien procent asielzoeker. Vooral vrouwelijke asielzoekers werken weinig, volgens de gegevens van het IAB heeft maar 29 procent van hen een baan.

Veel sollicitaties gaan mis, omdat het Duits van de aanvrager nog niet goed genoeg is. Zeker in het begin waren er lange wachttijden voor taalcursussen. Ook is bij velen het opleidingsniveau niet hoog genoeg om de cursussen bij te kunnen benen.

In 2019 haalde krap de helft van de deelnemers van de verplichte taalcursus het gewenste B1-niveau. Hier gloort wel hoop voor de toekomst. Der Spiegel peilde onder jonge vluchtelingen het percentage dat met hun vrienden overwegend Duits spreekt. Bij 17-jarigen is dat 70 procent, de 12-jarigen zitten al op 90 procent.

Succes van de AfD

Politiek heeft Merkels 'Wir schaffen das' en het daaropvolgende verwelkomende beleid het land verdeeld. Waar de Duitsers in het begin massaal stonden te klappen op de treinstations in München om vluchtelingen te verwelkomen, vormden de massale aanrandingen tijdens de nieuwsjaarsnacht in Keulen een keerpunt. Steeds meer mensen maakten zich zorgen over het grote aantal asielzoekers dat naar Duitsland kwam.

Het staat buiten kijf dat de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) van deze zorgen heeft geprofiteerd. Begin zomer 2015 schommelt de partij - die tot dan toe vooral eurosceptisch is - in de peilingen rond de vier procent. In de maanden erna wisselt de partij van leiding en maakt het de vluchtelingenproblematiek tot bijna het enige agendapunt. Hun kritische houding slaat aan.

Bij de verkiezingen in 2017 worden ze met 12,6 procent de grootste oppositiepartij. Vooral in het oosten van Duitsland zijn ze populair. Bij deelstaatverkiezingen in Saksen wordt de partij met 27,5 procent net niet de grootste. Inmiddels gaat het bij de AfD niet vaak meer over vluchtelingen, maar vooral over coronamaatregelen. Uit het Duitse politieke landschap is de partij niet meer weg te denken.

