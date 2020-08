Fors meer mensen in de bijstand, eerste stijging in 2,5 jaar

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal gestegen naar ongeveer 427.000. Dat zijn er 12.000 meer dan een half jaar eerder, meldt het CBS. Vlak voor het begin van het tweede kwartaal brak de coronacrisis uit.

In vergelijking met een jaar geleden was de stijging bijna 2000. Vooral jongeren belandden meer in de bijstand. In de groep onder de 27 jaar nam dit aantal afgelopen jaar toe met ruim 5 procent. Onder 45-plussers was de toename veel kleiner: 0,4 procent. In de leeftijdsgroep van 27 tot 45 jaar was er afgelopen jaar een lichte daling.

De toename in het aantal bijstandsuitkeringen is te zien onder mensen van alle achtergronden. Zowel mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond als mensen met een niet-westerse achtergrond belandden meer in de bijstand.

Jarenlange daling

Het was voor het eerst in 2,5 jaar dat het totaal aantal bijstandsuitkeringen toenam. Tot en met het derde kwartaal van 2017 was er jarenlang een toename en sindsdien nam het aantal mensen in de bijstand kwartaal na kwartaal af. In 2018 en 2019 was die daling het sterkst, met steeds ongeveer 2000 per kwartaal.

In juni signaleerde Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, al een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Dat was op basis van de bijstandsgegevens van gemeenten.