Coronacrisis duwt meer mensen in de bijstand, vooral jongeren

Sinds de uitbraak van de coronacrisis belanden steeds meer mensen in de bijstand. De instroom groeit in alle leeftijdsgroepen, maar het sterkst bij mensen onder de 35 jaar. Dat concludeert Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren van sociale diensten, op basis van een deel van de bijstandsgegevens van gemeenten.

In maart lag het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering 56 procent hoger dan in februari, in april 78 procent. Februari was de laatste maand met een normaal gemiddelde van het aantal aanvragen.

De instroom in de bijstand van mensen tot 27 jaar groeide met 55 procent en van 27- tot 35-jarigen met 58 procent. Voor oudere leeftijdsgroepen was de stijging tussen de 19 en 32 procent.

Versterkend effect corona

Volgens Divosa is de instroom van jongeren in de bijstand altijd hoger dan bij ouderen, maar wordt het patroon versterkt door de economische tegenwind. Mensen onder de 35 jaar hebben doorgaans vaker een flexibele contract en weinig WW-rechten opgebouwd, waardoor ze sneller in de bijstand belanden.

Volgens de jongste cijfers van het CBS telde Nederland eind maart 413.000 personen met een bijstandsuitkering, 1000 meer dan in februari.