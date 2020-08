Strijd rond orthodoxe kerk centraal bij verkiezingen Montenegro

In Montenegro gaan mensen vandaag naar de stembus voor de vijfde parlementsverkiezingen sinds het uiroepen van de onafhankelijkheid in 2006. Centraal staat de vraag of de socialistische president Milo Djukanovic nog eens vier jaar aan zijn ambtstermijn toevoegt. Hij is al drie decennia aan de macht.

Djukanovic belooft nieuwe investeringen en een lidmaatschap van de Europese Unie, terwijl oppositiepartijen onder meer waarschuwen voor corruptie en ongewenste politieke beïnvloeding van maatschappelijke instellingen. Een belangrijk vraagstuk is de positie van de Servische orthodoxe kerk in het land. De regering heeft een slechte relatie met de Montenegrijnse tak van de kerk.

Middeleeuwse dogma's

President Djukanovic is fel tegenstander van de kerk en zei deze week op een partijbijeenkomst dat hij ervan overtuigd is dat de kerk in Montenegro kwade bedoelingen heeft. "Ze willen hun middeleeuwse dogma's toepassen. Ik geloof niet dat we die weg moeten volgen." Een groot deel van de Montenegrijnen is aanhanger van de orthodoxe kerk.

In december werd een controversiële wet aangenomen, waardoor religieuze organisaties moeten aantonen dat ze al voor 1918 eigenaar waren van vastgoed dat ze in bezit hebben. Veel gelovigen zeggen dat de overheid de wet gebruikt om honderden bezittingen van kerken, kloosters en landgoederen af te pakken.

De parlementszitting waarbij de wet in stemming werd gebracht, liep uit de hand: