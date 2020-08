Waarom jongeren zich wel (of niet) aan de coronamaatregelen houden

"Ik beheer een keet en dat was de afgelopen tijd geen feest. We zijn al vanaf februari dicht, omdat we niet genoeg ruimte en ventilatie hebben om mensen te ontvangen. Dit weekend organiseerden we wel eindelijk weer een feestje, maar dat was bij een vriend in een grote schuur. We hebben statafels neergezet en desinfectiemiddel. Ik dronk zelf niet om echt te kunnen handhaven."

"Ik zie wel dat het niet bij alle keten zo gaat. Soms zie ik wel eens video's voorbijkomen van plekken waar het stampvol is. Op een bepaalde manier begrijp ik dat nog wel ook. We hebben hier weinig besmettingen en om me heen zie ik veel coronamoeheid. Maximaal zes mensen thuis ontvangen, voelt ook scheef als je er in de supermarkt tussen veel meer staat."

"Laatst reed ik naar huis en zag ik tien oudjes heel dicht bij elkaar zitten. Dan denk je als jongere ook: waar doe ik het voor? In mijn werk als loodgieter zie ik het ook. Komen oudere mensen op een halve meter naast me zitten als ik onder hun gootsteen lig te sleutelen. Het is niet dat ik er zelf bang voor ben, maar ik wil echt uitsluiten dat ik mijn oma besmet. Dus ik houd me nog aan de maatregelen, behalve dan met een paar goede vrienden. Dat is wel wat closer, maar die zie ik al vanaf februari."