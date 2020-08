Rellen in Malmö na koranverbranding op plein

In de Zweedse stad Malmö zijn de afgelopen avond rellen uitgebroken. Betogers die protesteerden tegen een verbranding van een koran, eerder op de dag, gooiden voorwerpen naar de politie en staken autobanden in brand.

's Middags vonden op verschillende plekken in het centrum van Malmö anti-islamacties plaats. Zo schopten drie mannen een exemplaar van de koran naar elkaar over op een plein. De acties volgden op de weigering van de Zweedse autoriteiten om een Deense extreem-rechtse politicus het land binnen te laten.

In een reactie op de anti-islamacties gingen 's avonds zo'n 300 tegendemonstranten de straat op. Hun betoging begon rustig, maar ontaardde volgens de Zweedse politie in geweld toen ze vuurwerk gingen afsteken en voorwerpen naar agenten begonnen te gooien.

Onduidelijk is of bij de ongeregeldheden mensen gewond zijn geraakt. Volgens de krant Aftonbladet is een onbekend aantal relschoppers gearresteerd.