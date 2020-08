Vermogenstoets zzp'ers: 'Overwaarde was bedoeld als aanzet voor mijn pensioen'

Niet je eigen huis opeten

De afgelopen dagen waren er geruchten over een vermogenstoets, maar het was nog onduidelijk of een eigen huis daar ook in meegenomen zou worden, en hoe hoog de drempel zou liggen. "Ik sprak mensen die heel bang waren dat ze nu met een paar duizend euro spaargeld in hun eigen levensonderhoud moesten gaan voorzien", zegt Maaike van Steenis, ondernemerscoach in de culturele sector. "Maar het drempelbedrag blijkt toch best hoog te liggen, dat is mooi."

Toch zijn er nog wel een paar kanttekeningen te maken. "Als je zelf elke maand braaf iets op een gewone spaarrekening hebt gezet voor je pensioen, of mindere tijden, dan word je wel benadeeld", zegt Van Steenis. "Of zelfstandigen die veel kosten maken, die kunnen ook een hoog bedrag apart hebben staan voor investeringen. Die moeten daar dan nu van gaan leven."