BBC-reconstructie van aanslag Libië brengt Arabische Emiraten in het nauw

De BBC stelt verder vast dat de Wing Loong 2 die de raket afvuurde, alleen afkomstig kon zijn van luchtmachtbasis al-Khadim. Die basis, in het oosten van Libië, was in handen van generaal Haftar.

Satelietbeelden

Op die basis waren troepen van de VAE gestationeerd, zegt de BBC. De omroep kwam tot die conclusie door satellietbeelden van de basis te bestuderen. Daarop zijn behalve Wing Loong-drones ook Black Hawk-helikopters, Air Tractor-vliegtuigen en Hawk-luchtverdedigingssystemen te zien. De VAE is de enige partij in de oorlog in Libië die over al deze wapens beschikt, zegt de BBC.

Op de beelden zijn ook een controlekamer en andere apparatuur te zien, nodig om de drones te kunnen besturen, en elf containers waarmee Wing Loongs kunnen worden vervoerd.

Uit de satellietbeelden blijkt ook dat de controlekamer, de bijbehorende apparatuur en de elf containers in de eerste week van februari van de luchtmachtbasis zijn weggehaald.

Overgebracht naar Egypte

Nog diezelfde week zijn op satellietbeelden van de Egyptische luchtmachtbasis in Siwa een Wing Loong-controlekamer, bijbehorende apparatuur en elf containers te zien.

Het lijkt erop dat de drones met alles wat erbij hoort naar Egypte zijn overgebracht. Ook vanuit Siwa kunnen ze Tripoli bereiken. Ook Egypte is een bondgenoot van Haftar.

Aanval op migrantenkamp

De BBC ontdekte verder dat op een andere Egyptische luchtmachtbasis gevechtsvliegtuigen zijn gestationeerd, in de kleuren van VAE-gevechtsvliegtuigen.

Een vliegtuig in die kleuren bombardeerde in juli vorig jaar een detentiencentrum voor migranten ten oosten van Tripoli. Tientallen migranten kwamen om. VN-gezant Bachelet sprak van een oorlogsmisdrijf.

De BBC heeft de reconstructie aan de VAE voorgelegd, maar geen antwoord gekregen.